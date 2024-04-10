Рафинья имеет голевое действие в четырёх матчах за «Барселону» кряду

Вечером среды игрок атаки «Барселоны» Рафинья Диас открыл счёт в гостевом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Любопытно, что это уже четвёртый матч бразильца подряд за «Барсу», в котором он оформляет голевое действие. Ранее в играх ЛЧ против «Наполи» (3:1) и Ла Лиги против «Атлетико» (3:0) Рафинья отметился ассистами – по одному в каждой. А в игре с «Лас-Пальмасом» (1:0) Рафинья забил один единственный гол встречи и принёс своему клубу три очка Примеры.

Следить за текстовой трансляцией поединка «ПСЖ» и «Барсы» можно на нашем портале. Впереди к концу первого тайма «сине-гранатовые», 1:0!