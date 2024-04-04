Де Йонг вернулся в общую группу – он поможет «Барселоне» в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг провёл тренировку с командой.

В «Барселоне» делали всё возможное для возвращения нидерландца в строй к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится в Париже 10 апреля. На днях сообщалось, что 26-летний футболист не приступил к тренировкам в общей группе, однако, согласно обновлённому отчёту журналиста Тони Хуанмарти, де Йонг уже тренировался с командой, хотя в клубе и не объявляли об этом официально. По данным источника, хавбек будет готов к выездной игре с «ПСЖ» с вероятностью 99%.

Ответный матч «Барселоны» против «ПСЖ» состоится 16 апреля.