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Де Йонг вернулся в общую группу – он поможет «Барселоне» в матче с «ПСЖ»

04 Апреля 2024 • 23:42 Комментировать
ПСЖ
...
Барселона
10.04 22:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг провёл тренировку с командой.

В «Барселоне» делали всё возможное для возвращения нидерландца в строй к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится в Париже 10 апреля. На днях сообщалось, что 26-летний футболист не приступил к тренировкам в общей группе, однако, согласно обновлённому отчёту журналиста Тони Хуанмарти, де Йонг уже тренировался с командой, хотя в клубе и не объявляли об этом официально. По данным источника, хавбек будет готов к выездной игре с «ПСЖ» с вероятностью 99%.

Ответный матч «Барселоны» против «ПСЖ» состоится 16 апреля.

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