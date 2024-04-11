Рафинья – о матче против «ПСЖ»: «Одна из моих лучших игр за «Барселону»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас побеседовал с журналистами после победы своей команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:2).

Бразильский футболист отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи, прошедшей в Париже.

«Это был один из моих лучших матчей за «Барселону».

Сезон складывался для меня непросто: у меня было две травмы, я получал красную карточку. Я не так давно вернулся в строй, и сейчас я пытаюсь вновь набрать свою лучшую форму. Я стараюсь адаптироваться к любой роли, в которой меня видит тренер.

Мой контракт с «Барселоной» рассчитан ещё на несколько лет, и я хочу отработать договор до конца. Надеюсь остаться здесь на долгие годы», – цитирует Barca Universal Рафинью.