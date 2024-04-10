Хави ответил, организует ли для Мбаппе персональную опеку

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес ответил, организует ли для нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе персональную опеку в сегодняшнем четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Собираюсь ли я выпустить защитника для персональной опеки Мбаппе? Мне не нравится эта идея. У неё есть некие преимущества, но мне она не нравится», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, Мбаппе в этом сезоне уже забил 39 голов во всех турнирах, если считать Суперкубок Франции. Килиан ближайшим летом покинет свой клуб на правах аренды и с большой долей вероятности подпишет контракт с мадридским «Реалом».