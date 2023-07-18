Агент Бамба рассказал, почему футболист не перешёл в ЦСКА

Буба Траоре, агент новобранца «Сельты» Джонатана Бамба, рассказал, почему футболист отказался от перехода в ЦСКА.

По словам Траоре, «Сельта» предложила более выгодные условия, чем московский клуб. По этой причине 27-летний футболист, находившийся в статусе свободного агента, решил продолжить карьеру в Испании.

«Переход Джонатана в ЦСКА не состоялся по причине низкого предложения от российского клуба и отсутствия игр в еврокубках. «Сельта» предложила лучшие условия», — цитирует Траоре Sport24.

В минувшем сезоне Бамба выступал за «Лилль». В составе французского клуба вингер провёл 35 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.