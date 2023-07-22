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Владимир Федотов — о травме Роши: «Старая проблема дала о себе знать»

22 Июля 2023 • 16:39 Комментировать
Урал
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о состоянии защитника команды Виллиана Роши. Бразильский футболист досрочно покинул поле в матче первого тура РПЛ с «Уралом» (1:2) из-за травмы.

«Сейчас сложно говорить, все покажет обследование. Он провел матч с «Зенитом», имея проблемы. Мы готовили его к «Уралу», но та старая проблема дала о себе знать», — цитирует Федотова официальный сайт «армейцев».

Во втором туре Российской премьер-лиги ЦСКА встретится в гостях с «Ахматом». Матч пройдет 30 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.

Напомним, ранее ЦСКА потерял еще одного центрального защитника — Игоря Дивеева, который пропустит минимум три месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Виллиан Роша
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