​Дивеев может пропустить первый матч ЦСКА в РПЛ

Защитник Игорь Дивеев может пропустить первый матч ЦСКА в новом чемпионате. Об этом рассказал его агент – Олег Ерёмин.

По словам Ерёмина, Дивеев в Суперкубке был заменён из-за проблем со здоровьем. Агент предположил, что организм защитника отреагировал на высокие нагрузки.

«Сейчас проблема не решена, и этим будет заниматься медицинский штаб. Возможно, он не примет участие в первом туре», - сказал Ерёмин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Матч первого тура Премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 22 июля. В этот день команда Владимира Федотова сыграет против «Урала» на поле соперника.