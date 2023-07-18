Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал подписание Марио Фернандеса в «Зенит».

- Фернандес официально стал игроком «Зенита». Ранее игрок и его представители говорили, что такое решение было принято, потому что ЦСКА отказался от бразильца. Клуб эту информацию опровергает. Как можете прокомментировать происходящее?

- Скандал устроил агент игрока. Но дело в том, что футболист никогда не зависит от агента. А вот агент зависит от футболиста. Что хочет футболист, то и должен делать агент. Агент должен обсуждать условия, но желание футболиста на первом месте всегда. Как я вижу эту ситуацию, объясню. Фернандеса спокойно отпустили в Бразилию при действующем контракте. Потом всплывает информация, что Марио Фернандес хочет поддерживать игровую форму. ЦСКА вновь пошел ему навстречу - его бесплатно отпустили в «Интернасьонал». Клуб получил игрока бесплатно, но Марио играет там мало. Ему эта ситуация не нравится, и он решает разорвать контракт. Клуб выставляет условия - 365 тысяч евро за расторжение контракта. ЦСКА был с Фернандесом на связи. Марио хочет вернуться, а ЦСКА идет навстречу. ЦСКА обратился в «Интернасьонал», напомнив, что в свое время российский клуб пошел навстречу и отпустил Марио бесплатно. Тут даже получается, что ЦСКА пошел навстречу агенту Фернандеса. Но бразильский клуб хочет компенсацию, тогда ЦСКА договаривается о снижении этой компенсации. Хотя это вообще ни в какие рамки не лезет. Ты что-то отдаешь бесплатно, а тебе потом это же продают обратно. Здесь виноват агент, который не смог разрулить ситуацию. Вопрос с разрывом контракта он должен был урегулировать сам. Как я понимаю, ЦСКА смог договориться о снижении неустойки, но тогда агент не получает свои обещанные 100 тысяч. ЦСКА готов заплатить ему 50 тысяч. А они закончили разговоры, сказав, что есть хорошее предложение. Вот тут уже вопрос к Фернандесу: «Ты хочешь в ЦСКА?» Весь вопрос - 50 тысяч долларов. За 2 года контракта мог бы просто отдать эти деньги агенту, если хотел бы вернуться. Даже если не хочется делать так. У Марио были отличные отношения с руководством ЦСКА. Можно было приехать и сказать: «Мне осталось играть мало. «Зенит» мне предлагает зарплату в два раза больше. Можно мне денег заработать?» Я больше, чем уверен, что в таком случае нашли бы точки соприкосновения. И если бы на таких условиях он ушел в «Зенит», то и руководство ЦСКА, и болельщики были бы спокойны и поняли его.

- То есть Фернандес должен был предупредить ЦСКА и обсудить вопрос перехода?

- Конечно. А тут агент просто сказал, что его не устраивает 50 тысяч, и у них есть хорошее предложение. А от кого предложение? Неизвестно, а потом всплывает «Зенит». А сейчас они говорят, что они не вели переговоры до того, как ЦСКА отказался. Откуда же тогда уже предложение было? Агент вопросы решил, Марио спокойно подписал контракт с «Зенитом», как будто ничего не было. Так не бывает ведь. Это как вообще понимать? Неужели никаких договоренностей не было? Так что здесь кто-то не договаривает.

- Фернандес сказал, что в Суперкубке всей душой болел за «Зенит». Учитывая и этот фактор, болельщики ЦСКА могут его когда-то простить?

- Да ну. Это вообще подлость. Это уже даже не в какие ворота не лезет. Якобы он уже игрок «Зенита», поэтому он так яро болел за «Зенит». А нельзя ли поднять контракт? Я бы на месте руководства ЦСКА попробовал поднять контракты и подал бы их куда-нибудь. Просто чтобы пока Фернандес не играл. Ну вот крови попить тоже. Какие там были договоренности? Юридический вопрос нужно поднять. Даже если были устные договоренности, это решается через суд. А если есть какие-то бумаги, то это уже вообще. Вопрос еще к Марио - почему «Зенит»? У тебя что Европы нет? Других предложений нет? Что же ты сюда-то возвращаешься? Для вас же важны еврокубки, езжайте, играйте. А тут у нас закрытый чемпионат, но вам бабла насыпали, и вы в шоколаде.

- То есть у ЦСКА могут быть рычаги давления на Фернандеса, на ваш взгляд?

- Я бы бился до конца, если честно. Прям юридически поднимать вопрос. Пусть снимают очки с «Зенита» или еще что-то. Пусть полиграф привлекают для тестирования агента. Вот и пусть рассказывает, как велись переговоры, кто кому что обещал. Вдруг есть какие-то записи телефонного разговора. Так что ЦСКА может поднять это.

- Мы можем констатировать факт, что Марио Фернандес перечеркнул 10 лет успешной карьеры в ЦСКА одним решением?

Реклама

- Конечно. Здесь даже и разговоров быть не может. Оправданий этому решению никаких нет. Опять же скажу, если бы он приехал сам и решил этот вопрос с руководством ЦСКА, то претензий бы не было. Я думаю, его бы спокойно отпустили, сказав, что он много сделал для клуба. Все вопросы были бы сняты. И это особо в СМИ бы даже не всплывало. Он должен был общаться с клубом, потому что клуб ему предоставлял все условия, клуб пошел навстречу в нужный момент. Так что его решение не лезет ни в какие ворота. Это вот пример всех латиноамериканцев-гастарбайтеров. Им показали в 2 раза больше денег и все. Это гастарбайтеры и шабашники. Они едут сюда просто заработать денег, а наши клубы и стараются платить. С этим агентом больше никаких дел не должно быть в России. За такие поступки его просто не должно быть здесь. ЦСКА должен обратиться в комитет по этике, в какие-то правовые структуры. Конечно, это все при условии, если «армейский» клуб не обманывает.

- А был ли смысл для ЦСКА возвращать Фернандеса?

- У нас бы он играл вместо Гайича, получается. То есть легионер бы сидел на лавочке. Это разве нормально? А есть еще молодой Глебов, которому тоже играть надо. Значит, надо было бы что-то решать.

- А в «Зените» Фернандес приживется?

- Мне вот интересно, как он будет играть в «Зените». Там есть Караваев, который не отдаст свое место. Есть Сутормин. Адамова они еще купили из «Урала». Вместо кого он будет играть-то? Не знаю, приживется он там или нет. Первая мысль, которая возникает при его переходе, это деньги. Ему не нравилось, что он в Бразилии мало играет, но здесь он тоже не будет играть, просто будет получать в 2 раза больше. Вот и все. Ну а что, хороший вариант. Где бы такую работу найти? У «Зенита» уехал Вендел - получает большую зарплату и не хочет приезжать, это как вообще? Теперь Фернандес приехал на лавочке посидеть. Ну, кожаные штаны купит себе. Но это проблемы «Зенита». А тут больше вопросов в этом поступке, его и агента. Просто так не делается.

Николай Алексеев