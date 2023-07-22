Чанов — о первом голе «Урала»: «Акинфеев мог бы что-то исправить»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о первом пропущенном голе «армейцев» в матче с «Уралом» (1:2) в рамках первого тура РПЛ.

Напомним, в данном эпизоде голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выпрыгнул за мячом после подачи углового, но не смог до него дотянуться.

«В этой ситуации Акинфеев мог бы что-то исправить. Но в целом, я согласен с мнением Игоря Корнеева, который указал на то, что своего голкипера заблокировал Виллиан Роша, которого в свою очередь подтолкнул игрок «Урала», — цитирует Чанова Vprognoze.

В первом туре нового сезона чемпионата России ЦСКА проиграл «Уралу» со счетом 1:2. В составе «красно-синих» автором гола стал Антон Заболотный.

Следующий матч ЦСКА проведет 26 июля против «Оренбурга». Игра первого тура Кубка России начнется в 16:15 по мск.