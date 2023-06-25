Ганчаренко: «Ветераны «Урала» рвутся в бой и хотят хорошо тренироваться»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко рассказал о подготовке команды к новому сезону.

Специалист отметил, что на текущих сборах молодые игроки команды испытывают больше нагрузок, чем опытные футболисты. Однако, по словам Ганчаренко, все его подопечные настроены на серьёзную работу.

«Молодые большую нагрузку получают, ветераны более в щадящем режиме работают. Хотя все ветераны: и Денис (Кулаков), и Эрик (Бикфалви), и (Егор) Филипенко — рвутся в бой, не хотят сдавать позиции, а хотят очень хорошо тренироваться», — сказал Ганчаренко в эфире «Матч ТВ».

Тренер подчеркнул, что по ходу сборов первоначальный план может корректироваться в зависимости от того, что происходит с командой.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 30 турах.