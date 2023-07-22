Газзаев: «Урал» по делу победил ЦСКА»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался после поражения «армейцев» от «Урала» (1:2) в рамках матча первого тура чемпионата России.

«К сожалению, качество игры было средненьким. «Урал» по делу победил, екатеринбуржцы играли лучше. Хотя у ЦСКА были эпизодические моменты, но не более того», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что «Урал» одержал заслуженную победу, а ЦСКА необходимо усилить свой состав.

В следующем туре Российской премьер-лиги «Урал» примет «Пари НН» (29 июля). Подопечные Владимира Федотова будут гостить у «Ахмата» (30 июля).