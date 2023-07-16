Грушевский — о Карраскале: «Либо он примет требования Федотова, либо ЦСКА его продаст»

Шоумен и поклонник ЦСКА Михаил Грушевский поделился комментарием о будущем полузащитника «красно-синих» Хорхе Карраскаля.

«Тут два варианта: либо он примет требования Федотова, либо ЦСКА продаст колумбийца. Пока ситуация не в его пользу. Карраскаль — конь, который гуляет сам по себе», — приводит слова Грушевского «Спорт-Экспресс».

Как считает эксперт, на его поведение можно было бы не обращать внимания, если бы он играл как Вагнер Лав, но ему далеко до бразильца.

25-летний Карраскаль выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и записал на свой счет шесть ассистов. Контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до 2026 года.