Федотов: «Как говорится, на манеже всё те же»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Если говорить о составе, то только одна вынужденная замена, минус Дивеев, которого заменил Набабкин. В целом состав оптимальный сегодня?

- Раз выходит стартовый состав в таком сочетании, так оно и есть.

- «Урал» уже в этом году играет пятый матч. Это мы берем и Кубок, и чемпионат. В сегодняшней игре на первый план выйдут какие-то детали?

- Как всегда, независимо от того, сколько ты матчей с соперником провел. Да, за короткий промежуток времени шестой матч, изучили друг друга, изменения незначительные. Мы видим, что их практически нет ни в «Урале», там один Аюпов появился в стартовом составе, вновь прибывший в команду, ни у нас. Как говорится, на манеже всё те же. Естественно, сыграют детали, какие-то тонкости, поэтому будем ждать друг от друга сюрпризов.