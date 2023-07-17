Сергеев: ЦСКА — не единственный конкурент «Зенита»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос, считает ли он ЦСКА конкурентом «сине-бело-голубых» в новом сезоне РПЛ. Ранее «Зенит» одержал победу над «армейцами» (0:0, 5:4 — по пенальти) в рамках Суперкубка России.

«Думаю, всех остальных тоже можно назвать конкурентами. ЦСКА — хорошая команда, не просто так они выиграли Кубок России», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России, а ЦСКА стал обладателем серебряных медалей РПЛ. Помимо этого, подопечным Владимира Федотова удалось завоевать Кубок России.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 «Зенит» встретится с «Пари НН». ЦСКА сыграет с «Уралом». Оба матча состоятся 22 июля.