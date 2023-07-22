Пономарёв - о травмах защитников ЦСКА: «Даже не знаю, что Федотов будет делать»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарёв обескуражен травмами центральных защитников «армейцев». В последних официальных матчах команда потеряла Игоря Дивеева и Виллиана Рошу.

«Я даже не знаю, что Федотов будет делать. Наверняка он что-нибудь придумает», - приводит слова ветерана «Газета.Ru».

По мнению Пономарёва, выход в центр обороны Кирилла Набабкина является временным решением, так как он все же больше крайний защитник. В противном случае «армейцам» придется делать ставку на молодежь. Экс-футболист добавил, что наладить игру в линии обороны не так просто даже в идеальных условиях.

Ранее Пономарёв высказал разочарование игрой команды в матче против «Урала» (1:2).