Как сообщает Bobsoccer, руководство московского ЦСКА будет готово оперативно рассмотреть трансфер защитника. Это произойдет в случае, если травма Дивеева окажется серьёзной.

В данный момент неизвестно, каким способом будет проходить лечение 23-летнего спортсмена и потребуется ли оперативное вмешательство.

Существует вероятность того, что уроженец Уфы пропустит первый матч ЦСКА в новом сезоне чемпионата России. «Армейцы» на выезде сыграют с екатеринбургским «Уралом» 22 июля.

В текущем году Дивеев вместе с «красно-синими» выиграл кубок России – в финале команда одолела «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).