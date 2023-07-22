​Федотов объяснил замену Набабкина

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матче против «Урала» объяснил замену защитника Кирилла Набабкина.

Напомним, что ЦСКА проиграл «Уралу» на выезде со счётом 1:2. Кирилл Набабкин был заменён незадолго до конца второго тайма.

«Нам нужно думать о дальнейшем, чтобы он не получил травму. Кирилл не является профильным центральным защитником, плюс возраст. Мы понимаем, что ему нужна была пауза», - сказал Федотов, чьи слова приводятся на официальном сайте ЦСКА.

Федотов отметил, что у Набабкина возникали проблемы с мышцами правой ноги.

Следующий матч ЦСКА проведёт 26 июля – против «Оренбурга» в Кубке России.