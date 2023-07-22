Мигель Калуф, агент нападающего Лукаса Браги из «Сантоса», в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.

«Да, на нас выходили, мы общались, но больше я пока не могу ничего сказать», — заявил агент.

В текущем сезоне 26-летний бразильский вингер принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.

Трудовой договор Браги с «Сантосом» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в два миллиона евро.