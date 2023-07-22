ЦСКА назвал состав на первый матч в сезоне РПЛ

Субботнюю программу первого тура чемпионата России будет открывать матч между «Уралом» и ЦСКА. Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мухин, Мендес, Чалов, Заболотный.

Матч между «Уралом» и ЦСКА стартует в 13:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что на прошлой неделе ЦСКА проиграл «Зениту» в Суперкубке по пенальти после нулевой ничьей.