Чалов — о травме Роши: «Много повреждений в последнее время»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов высказался о повреждении защитника команды Виллиана Роши. Бразилец получил травму в матче первого тура чемпионата России с «Уралом» и покинул поле на 32-й минуте игры.

«Много повреждений в последнее время. Не знаю, насколько серьезная травма у Роши. Надеюсь, все обойдется и в ближайшее время он сможет появиться на поле», — цитирует Чалова «Матч ТВ».

ЦСКА не смог набрать очки в гостевом поединке с «Уралом», уступив «шмелям» со счетом 1:2. В составе «армейцев» гол забил Антон Заболотный.

В следующем туре Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова встретятся с «Ахматом». Матч состоится 30 июля, начало — в 20:00 по мск.