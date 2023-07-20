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Пономарёв: «Малком сморозил ерунду о шансах ЦСКА» эксклюзив

20 Июля 2023 • 12:40 Комментировать (1)
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 13:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал слова Малкома о том, что тот не считает ЦСКА главным конкурентом «Зенита».

«Малком сморозил ерунду. «Зенит» в матче за Суперкубок играл в полную силу, но не показал ничего. Малком сам не сможет сыграть так, как провел предыдущий сезон. Сезон на сезон не приходится. Малком провалится в этом сезоне, скорее всего. Малком сказал, что «Спартак» и «Ростов» сильнее ЦСКА. Конечно, это не так. «Армейцы» сильнее сейчас по составу.

Оборона у нас сейчас в порядке. Полузащита тоже. Нападение не очень, согласен. Играют на три с плюсом. Но вроде как ЦСКА собирается подкупить кого-то в атаку. Тем более деньги есть, продали Медину того же. Так что ЦСКА ещё усилится и достойно выступит в этом сезоне, я уверен», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Малком Филипе Владимир Пономарёв
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20 Июля 2023 в 13:50
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