Корнаухов: «Для начала чемпионата у ЦСКА есть обойма»

Экс-футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов уверен в том, что ЦСКА хорошо начнет новый сезон чемпионата России - он видит клуб готовым к удачному старту. Прошлый сезон ЦСКА закончил очень хорошо, серьезно прибавив на последней трети дистанции.

- Еще открыто трансферное окно, могут быть новички. Обляков выздоровел, Кучаев выздоровел. Не хватает, может быть, латералей. Для начала чемпионата обойма есть, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Уже в субботу, двадцать второго июля, ЦСКА предстоит сыграть в первом туре начинающегося чемпионата с «Уралом».