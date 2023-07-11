Вингер екатеринбургского «Урала» Рамазан Гаджимурадов проведёт ближайший сезон в составе волгоградского «Ротора» - клуба Второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба новой команды российского футболиста.

Гаджимурадову 25 лет, первую половину минувшего сезона полузащитник провёл в «Урале», а после был отдан в аренду клубу Первой лиги – махачкалинскому «Динамо».

Всего за екатеринбуржцев он провёл 45 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

Transfermarkt оценивает игрока в 400 тыс. евро.