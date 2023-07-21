Булыкин предположил, какую пользу может принести отсутствие трансферов в ЦСКА

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал свои мысли о том, какое влияние может оказать отсутствие усиления состава ЦСКА на молодых футболистов клуба.

По словам Булыкина, это может повлиять как плохо, так и хорошо. Молодые игроки, согласно его мнению, всегда стремятся попасть в основной состав и продемонстрировать свои навыки на поле, чтобы получать больше возможностей и денежных стимулов. Отсутствие новых приобретений может стимулировать молодых футболистов в сравнении с более опытными игроками.

«Они приложат двойные усилия», – сказал Булыкин изданию «Газета.ру».