Набабкин вспомнил инцидент с Онопко на тренировке ЦСКА

Защитник столичного ЦСКА Кирилл Набабкин вспомнил эпизод с тренировки, случившийся между ним и Виктором Онопко.

«Мы играли в дыр-дыр, Онопко с нами, а Савельич ненавидит проигрывать. Мы пошли в жёсткий стык, потом прикрикнули друг на друга, и понеслось», ― рассказал футболист «красно-синих» в интервью «Чемпионату». По его словам, Онопко всегда заводился на тренировках и, по мнению Кирилла, экс-защитник сборной России смог бы стать игроком клуба Премьер-лиги даже сейчас.

Напомним, что Набабкин и Онопко пришли в ЦСКА в 2009 году. В 2020 году бывший футболист «Спартака» и «Райо Вальекано» покинул пост тренера «армейцев».