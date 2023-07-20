Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Набабкин вспомнил инцидент с Онопко на тренировке ЦСКА

20 Июля 2023 • 16:45 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 13:00

Защитник столичного ЦСКА Кирилл Набабкин вспомнил эпизод с тренировки, случившийся между ним и Виктором Онопко.

«Мы играли в дыр-дыр, Онопко с нами, а Савельич ненавидит проигрывать. Мы пошли в жёсткий стык, потом прикрикнули друг на друга, и понеслось», ― рассказал футболист «красно-синих» в интервью «Чемпионату». По его словам, Онопко всегда заводился на тренировках и, по мнению Кирилла, экс-защитник сборной России смог бы стать игроком клуба Премьер-лиги даже сейчас.

Напомним, что Набабкин и Онопко пришли в ЦСКА в 2009 году. В 2020 году бывший футболист «Спартака» и «Райо Вальекано» покинул пост тренера «армейцев».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Онопко Кирилл Набабкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
17:21 · Россия. Премьер-лига
​Дивеева прооперируют, травма серьёзная
17:20 · Россия. Премьер-лига
Тошич считает Чалова топ-форвардом
17:11 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Зенит» — фаворит РПЛ, но не всё решает класс»
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес высказался о конкуренции в «Зените»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Локомотиву» нужен левый защитник и игрок в атаке
16:46 · Россия. Премьер-лига
​Газзаев поведал, почему «Зениту» будет сложно защитить чемпионский титул
16:45 · Россия. Премьер-лига
Набабкин вспомнил инцидент с Онопко на тренировке ЦСКА
16:44 · Россия. Премьер-лига
Ташуев — о сборах «Ахмата» в Кисловодске: «Раньше уровень сборов был немного другой»
16:42 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес отреагировал на желание фанатов ЦСКА убрать граффити с ним
16:39 · Россия. Премьер-лига
Набабкин: «Про премиальные лучше у игроков «Зенита» спрашивать»
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес высказался насчёт слухов о лишнем весе
16:33 · Россия. Премьер-лига
Ташуев — о предстоящем старте РПЛ: «Настроение у всех хорошее»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал главных претендентов на звание лучшего бомбардира РПЛ
15:47 · Россия. Премьер-лига
Гранды РПЛ проваливают продажу абонементов 1
15:46 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где начнут сезон игроки «Локомотива» Марадишвили и Куликов слухи
Все новости
Рекомендуем