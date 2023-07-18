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Олич — о трансфере Медины в «Спартак»: «В моё время такой переход был невозможен»

18 Июля 2023 • 13:27 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 13:00

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич, а ныне тренер сборной Хорватии, оценил трансфер экс-полузащитника «армейцев» Хесуса Медины в «Спартак».

«В мое время такой переход был невозможен. Сейчас другое время. Легионеры приезжают в клуб, играют, но, если предлагают условия получше, то уходят», — приводит слова Олича Metaratings.

Как считает тренер, в его время ЦСКА являлся самым сильным российским клубом и все футболисты хотели попасть в «армейскую» команду.

Если верить СМИ, трансфер Медины обошелся «Спартаку» в шесть миллионов евро плюс один миллионов евро в качестве бонуса. Контракт между сторонами подписан на три года.

В первом туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Уралом». «Спартак» сыграет против «Оренбурга».

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Спартак Москва ЦСКА Москва Ивица Олич Хесус Медина
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