«Урал» открыл счёт в матче с ЦСКА

Во втором матче Премьер-лиги 23/24 играют «Урал» с ЦСКА. В середине первого тайма команды обменялись опасными моментами. Фёдор Чалов после прострела с левого фланга, казалось, бил наверняка, но голкипер соперника выручил в броске. В ответ коллектив из Екатеринбурга открыл счет. Александр Юшин с углового едва не забил прямым ударом, а Тимур Аюпов последним коснулся мяча, став автором первого гола в поединке.

«Урал» ведёт со счётом 1:0. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.