Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соломатин: ЦСКА — претендент на чемпионство

16 Июля 2023 • 16:25 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 13:00

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о перспективах команды Владимира Федотова в предстоящем сезоне.

«ЦСКА может претендовать на первое место, вчерашний матч с «Зенитом» это показал. Самый большой порядок у «армейцев» в линии обороны», — приводит Соломатина «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА уступил «Зениту» (0:0, 4:5 — по пенальти) в матче за Суперкубок России, однако выглядел интереснее «сине-бело-голубых» по игре.

Первый тур нового сезона Российской премьер-лиги пройдет уже в следующие выходные. Соперником ЦСКА станет «Урал». Встреча состоится 22 июля и начнется в 13:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Соломатин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
18:22 · Россия. Премьер-лига
Хавбек ЦСКА Обляков — о поражении в Суперкубке России: «Все победы ещё впереди»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Сутормин считает, что Марио Фернандес усилит «Зенит»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Сутормин — о возможном уходе из «Зенита»: «Скоро всё узнаете» 1
18:00 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв выделил лучшего футболиста в матче за Суперкубок России
17:46 · Россия. Премьер-лига
​В Казани в день проведения Суперкубка задержали 196 фанатов
17:38 · Россия. Премьер-лига
Заварзин оценил предстоящий трансфер Эраковича в «Спартак»
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Бывший футболист «Аталанты» не прошёл просмотр в «Факеле»
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Родригао вернётся в строй «Зенита»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о Рожерио: «В Италии он считается сильным защитником, мне хотелось бы увидеть его в «Спартаке»
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Дивеев может пропустить первый матч ЦСКА в РПЛ
16:50 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» обыграл «Спартак» из Тамбова
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Карасёв рассказал об общении с Рошей, которого он удалил в мае
16:44 · Россия. Премьер-лига
Роберт Ренан: «В Бразилии «Зенит» популярнее «Спартака»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА даст серьёзный бой «Зениту» в борьбе за чемпионство»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин поделился комментарием о возможном продлении контракта с «Динамо»
Все новости
Рекомендуем