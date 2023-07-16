Соломатин: ЦСКА — претендент на чемпионство

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о перспективах команды Владимира Федотова в предстоящем сезоне.

«ЦСКА может претендовать на первое место, вчерашний матч с «Зенитом» это показал. Самый большой порядок у «армейцев» в линии обороны», — приводит Соломатина «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА уступил «Зениту» (0:0, 4:5 — по пенальти) в матче за Суперкубок России, однако выглядел интереснее «сине-бело-голубых» по игре.

Первый тур нового сезона Российской премьер-лиги пройдет уже в следующие выходные. Соперником ЦСКА станет «Урал». Встреча состоится 22 июля и начнется в 13:00 по мск.