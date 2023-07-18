Агент Гайча: «Верона» продолжает двигаться вперёд в переговорах»

Агент Пабло Каро, представляющий интересы форварда ЦСКА Адольфо Гайча, ответил на вопрос о возможном трансфере игрока в «Верону». Вторую часть сезона-2022/23 аргентинец провел в итальянском клубе на правах аренды.

«Никаких новостей о будущем Гайча нет. «Верона» продолжает двигаться вперед в переговорах, но ничего нового у меня от них больше не было», — приводит слова агента Sport24.

24-летний Гайч выступает за ЦСКА с 2020 года. За это время он сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Трудовой договор форварда с «армейцами» рассчитан до конца 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt, стоимость Гайча составляет 1,8 млн евро.