Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ляп Акинфеева и успех Ганчаренко: «Урал» обыграл ЦСКА в чемпионате России впервые за 28 лет

22 Июля 2023 • 14:58 Комментировать (1)
Урал
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Субботняя программа первого тура РПЛ открывалась в Екатеринбурге, где московский ЦСКА гостил у местного «Урала».

Протокол игры  
Урал2:1ЦСКА Москва
(1:0) Аюпов Тимур21'  
(2:0) Мишкич Даниэль54'  
  63'Заболотный Антон (2:1)
Помазун ИльяКулаков Денис  33' 46' (Нейва Кристиан ( 46') Мамин АртёмБегич СильвиеФилипенко ЕгорМишкич ДаниэльБевеев МингиянЕгорычев АндрейАюпов Тимур 89' (Ишков Илья ( 89') Юшин Александр 62' (Гильерме Шеттине ( 62') Каштанов Алексей 62' (Дмитриев Игорь ( 62')
Запасные: Мосин ЕгорЭмерсон Иллой-АйетБуркин ДмитрийСунгатулин ФанильМамин Алексей
Акинфеев ИгорьНабабкин Кирилл 84' (Ермаков Никита ( 84') Виллиан Роша 32' (Рядно Михаил ( 32') Мойзес  74'Гайич Милан IIIЗделар СашаМендес ВикторЗайнутдинов БактиёрМухин Максим 63' (Кучаев Константин ( 63') Заболотный Антон 64' (Гайч Адольфо ( 64') Чалов Фёдор 84' (Арбузов Ярослав ( 84')
Запасные: Лукин МатвейНосков ЕгорКисляк МатвейТороп Владислав
22 июля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

ЦСКА взял серебряные медали прошлого чемпионата России и рассматривается многими экспертами как главный конкурент «Зенита» в чемпионате нынешнем. Но пока, конечно, трудно предсказать, смогут ли «красно-синие» реально бороться за золото. В минувший уик-энд подопечные Владимира Федотова провели матч за Суперкубок с «Зенитом», где смотрелись поинтереснее соперника, однако проиграли в серии пенальти.

По сравнению с составами прошлого сезона на поле в стартовых составах появился только один новичок. Это Тимур Аюпов, перешедший в «Урал» из «Оренбурга». У «армейцев» же есть тенденция подтягивать молодёжь из структуры клуба, что ярко проявилось на недавнем Братском кубке с «Динамо». Сейчас на 32-й минуте на замену у гостей вышел 17-летний защитник Рядно вместо получившего повреждение Роши. Напомним, что Дивеев и Агапов тоже травмированы.

Досадная ошибка лидера

Начало матча не отметилось ничем особо примечательным. Мяч больше держался у «красно-синих», которые действовали в позиционном ключе.  Первый полумомент возник на девятой минуте. Это Гайич навесил с правого фланга на голову Заболотного, а тот выиграл верх у Мамина и направил мяч в руки Помазуна. На семнадцатой минуте получилось опаснее, когда Чалов после прострела Мойзеса бил в левый угол, откуда сферу вытащил Помазун.

К двадцатой минуте екатеринбуржцы стали ходить в простые атаки с навесами, и «армейцы» дрогнули в такой ситуации. Причём слабину дал тот, от кого этого ждали меньше всего. Юшин выполнил подачу углового с левого фланга, и Акинфеев явно ошибся на выходе, махнув вытянутой рукой мимо мяча. После этого Аюпов преспокойно переправил игровой снаряд головой в правый угол – 1:0.

В оставшееся время до перерыва «Урал» создал ещё пару моментов, а ЦСКА – один. Аюпов упустил шанс оформить дубль, не попав в створ после прострела слева от Юшина. Тот потом, в свою очередь, также промахнулся, оказавшись с глазу на глаз с Акинфеевым по итогам скидки Каштанова. Ну и пополнил копилку своих нереализованных шансов Заболотный. Прыгнув рыбкой под заброс Мендеса, Антон с линии вратарской отправил мяч левее цели.

Заболотный таки забил, но этого было мало

В начале второй половины встречи Мухин подвёл «армейцев» тем, что сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр Амелин после видеоповтора указал на точку, и Мишкич реализовал пенальти по центру створа – 2:0. Впрочем, «красно-синие» не расклеились, и Заболотный всё же не ушёл с поля без своего гола. На 62-й минуте португальский новичок «Урала» Кики, вышедший на замену в перерыве, подарил мяч около своих ворот Заболотному. Тому промахнуться было трудно, и Антон сразу после этого сам ушёл на замену с чувством выполненного долга – 2:1.

Бразилец Шеттине вступил в игру у хозяев со скамейки, был активен в чужой штрафной, бил мимо и в руки Акинфеева. По противоположным воротам прикладывался со штрафного Зайнутдинов – получалось выше мишени. У екатеринбуржцев Филипенко был заменён из-за травмы. Остаток матча прошёл ровно и без забитых мячей. «Урал» одержал первую победу над ЦСКА в рамках чемпионатов России с 1995 года, то есть за 28 лет. Кроме того, Виктор Ганчаренко впервые обыграл «армейцев» в качестве главного тренера другого клуба.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Игорь Акинфеев Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
22 Июля 2023 в 15:03
ай харошей резалт.. паходу сиськи нонче ни в пачете.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
1
4.20 3.75 1.87
Видео
38 мин
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
0
0
7.20 5.00 1.42
Видео
22.07.23 в 17:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Рубин Рубин
1.75 4.00 4.60
Видео
22.07.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
1.75 4.00 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Июля
15:50 · Россия. Премьер-лига
Как «Урал» наконец-то обыграл ЦСКА - видео видео
15:47 · Россия. Премьер-лига
Грушевский: «Вынужден констатировать заслуженную победу «Урала» над ЦСКА»
15:46 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, когда Марио Фернандес может сыграть за «Зенит»
15:40 · Россия. Премьер-лига
​Семак объяснил отсутствие Малкома в составе «Зенита»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Гафин — о Захаряне: «15 миллионов евро — это хорошая цифра»
15:27 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Не знаю, что случилось с ЦСКА в игре с «Уралом» 1
15:21 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Не могу сказать, что тренировочные сборы как-то оказали влияние на игру «Динамо»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В нынешнем сезоне «Спартак» обязан финишировать в первой тройке»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Захарян сможет раскрыться в Нидерландах
15:11 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Это относительно, на ходу «Зенит» или не на ходу»
15:05 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА проиграл «Уралу» в чемпионате впервые с 1995 года – голевой пас тогда отдавал Федотов
14:56 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили, что к Захаряну есть интерес из ведущих европейских чемпионатов 1
14:53 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» ответили на вопрос о трансфере Чавеса
14:45 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на ошибку Акинфеева 2
Все новости
Рекомендуем