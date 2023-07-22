Ляп Акинфеева и успех Ганчаренко: «Урал» обыграл ЦСКА в чемпионате России впервые за 28 лет

Субботняя программа первого тура РПЛ открывалась в Екатеринбурге, где московский ЦСКА гостил у местного «Урала».

ЦСКА взял серебряные медали прошлого чемпионата России и рассматривается многими экспертами как главный конкурент «Зенита» в чемпионате нынешнем. Но пока, конечно, трудно предсказать, смогут ли «красно-синие» реально бороться за золото. В минувший уик-энд подопечные Владимира Федотова провели матч за Суперкубок с «Зенитом», где смотрелись поинтереснее соперника, однако проиграли в серии пенальти.

По сравнению с составами прошлого сезона на поле в стартовых составах появился только один новичок. Это Тимур Аюпов, перешедший в «Урал» из «Оренбурга». У «армейцев» же есть тенденция подтягивать молодёжь из структуры клуба, что ярко проявилось на недавнем Братском кубке с «Динамо». Сейчас на 32-й минуте на замену у гостей вышел 17-летний защитник Рядно вместо получившего повреждение Роши. Напомним, что Дивеев и Агапов тоже травмированы.

Досадная ошибка лидера

Начало матча не отметилось ничем особо примечательным. Мяч больше держался у «красно-синих», которые действовали в позиционном ключе. Первый полумомент возник на девятой минуте. Это Гайич навесил с правого фланга на голову Заболотного, а тот выиграл верх у Мамина и направил мяч в руки Помазуна. На семнадцатой минуте получилось опаснее, когда Чалов после прострела Мойзеса бил в левый угол, откуда сферу вытащил Помазун.

К двадцатой минуте екатеринбуржцы стали ходить в простые атаки с навесами, и «армейцы» дрогнули в такой ситуации. Причём слабину дал тот, от кого этого ждали меньше всего. Юшин выполнил подачу углового с левого фланга, и Акинфеев явно ошибся на выходе, махнув вытянутой рукой мимо мяча. После этого Аюпов преспокойно переправил игровой снаряд головой в правый угол – 1:0.

В оставшееся время до перерыва «Урал» создал ещё пару моментов, а ЦСКА – один. Аюпов упустил шанс оформить дубль, не попав в створ после прострела слева от Юшина. Тот потом, в свою очередь, также промахнулся, оказавшись с глазу на глаз с Акинфеевым по итогам скидки Каштанова. Ну и пополнил копилку своих нереализованных шансов Заболотный. Прыгнув рыбкой под заброс Мендеса, Антон с линии вратарской отправил мяч левее цели.

Заболотный таки забил, но этого было мало

В начале второй половины встречи Мухин подвёл «армейцев» тем, что сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр Амелин после видеоповтора указал на точку, и Мишкич реализовал пенальти по центру створа – 2:0. Впрочем, «красно-синие» не расклеились, и Заболотный всё же не ушёл с поля без своего гола. На 62-й минуте португальский новичок «Урала» Кики, вышедший на замену в перерыве, подарил мяч около своих ворот Заболотному. Тому промахнуться было трудно, и Антон сразу после этого сам ушёл на замену с чувством выполненного долга – 2:1.

Бразилец Шеттине вступил в игру у хозяев со скамейки, был активен в чужой штрафной, бил мимо и в руки Акинфеева. По противоположным воротам прикладывался со штрафного Зайнутдинов – получалось выше мишени. У екатеринбуржцев Филипенко был заменён из-за травмы. Остаток матча прошёл ровно и без забитых мячей. «Урал» одержал первую победу над ЦСКА в рамках чемпионатов России с 1995 года, то есть за 28 лет. Кроме того, Виктор Ганчаренко впервые обыграл «армейцев» в качестве главного тренера другого клуба.

Кирилл Иванцов