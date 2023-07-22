Кики дебютировал за «Урал» — это первый португалец в истории клуба

Португальский защитник Кики впервые появился на поле в официальном матче в составе «Урала».

28-летний футболист вышел на замену в самом начале второго тайма в матче первого тура чемпионата России – 2023/24 с ЦСКА. Кики заменил на поле Дениса Кулакова.

Напомним, этим летом игрок перебрался в «Урал» из португальской «Визелы» на правах свободного агента. Трудовой договор Кики с екатеринбургским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

В эти минуты продолжается встреча 1-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА. За всеми событиями поединка можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.