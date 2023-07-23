Тарханов назвал победу «Урала» над ЦСКА заслуженной

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о победе «Урала» над ЦСКА (2:1) в матче первого тура чемпионата России.

Специалист назвал победу екатеринбургской команды заслуженной, отметив, что хозяева превзошли своего соперника по количеству созданных голевых моментов.

«Урал» грамотно сыграл против ЦСКА, хорошо играли в обороне. Моментов создали больше, чем ЦСКА. По справедливости выигрыш», — цитирует Тарханова Metaratings.

Кроме того, тренер отметил, что ЦСКА не хватило скорости, а также футболистов, которые могли бы организовывать игру.

В следующем туре «Урал» 29 июля сыграет с «Пари НН», а ЦСКА на следующий день встретится с «Ахматом».