Пономарёв: «ЦСКА даст серьёзный бой «Зениту» в борьбе за чемпионство»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос о том, смогут ли «армейцы» составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне чемпионата России.

«Я думаю, что ЦСКА даст серьезный бой «Зениту» в борьбе за чемпионство. Потому что команда Владимира Федотова уже созрела для этого, а «Зенит» может скатиться с такой игрой», — приводит слова Пономарёва «Газета.Ру».

По мнению эксперта, сейчас у ЦСКА хороший состав для борьбы за трофей, главное, чтобы команда не теряла настрой.

Старт нового сезона Российской премьер-лиги состоится 21 июля. В первом туре «армейцам» будет противостоять «Урал», а «Зениту» предстоит проверить на прочность «Пари НН». Обе игры пройдут в субботу, 22 июля.