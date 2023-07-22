Ганчаренко объяснил отсутствие Шеттине в матче с ЦСКА

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Есть новичок Шеттине, который в двух последних матчах отличился. Это и здесь, в Екатеринбурге, и в Самаре. Насколько он готов? Потому что его нет в стартовом составе.

- Достаточно хорошо готов, но мы понимаем, что чемпионат у нас таков, что вписаться сразу сложно. Поэтому будем шаг за шагом выпускать его. В любом случае это игрок, который высокого уровня. Надеемся, он будет продолжать забивать голы, как это было в предыдущих матчах.

- Четвертый матч в этом календарном году против ЦСКА. Не устали против них играть?

- Нет, наоборот приятно, потому что в любом случае уровень сопротивления, интенсивность, прессинг - всё находится на том уровне, на котором ты учишься, потому что надо выходить из-под этого прессинга, самим прессинговать. Это вполне хороший вариант для того, чтобы даже получить практику.