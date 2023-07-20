Набабкин: «Про премиальные лучше у игроков «Зенита» спрашивать»

Защитник столичного ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал об уровне премиальных в составе «армейцев».

«Самые большие премиальные в ЦСКА были после титула в 2013-м, наверное. Что-то дали. Про премиальные лучше у игроков «Зенита» спрашивать», — заявил игрок в интервью «Чемпионату». По его воспоминаниям, руководство клуба соглашалось на дополнительные выплаты после хорошо проведённых матчей и выкриков футболистов ЦСКА.

Напомним, что Кирилл Набабкин выступает за «армейцев» с 2009 года, проведя за клуб 304 матчей и выиграл три золота Премьер-лиги.