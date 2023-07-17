Агент опроверг информацию об интересе ЦСКА к Токёзу

Ахмет Булут, агент турецкого полузащитника Дорукхана Токёза, отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к своему клиенту.

«Нет, интерес ЦСКА — это неправда. С нами не контактировал ни один российский клуб», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в настоящий момент 27-летний футболист находится без клуба. Последним местом работы Токёза был «Трабзонспор», который он покинул нынешним летом.

В минувшем розыгрыше чемпионата Турции полузащитник провёл шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Турции в 5 миллионов евро.