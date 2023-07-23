Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на назначение пенальти в ворота Игоря Акинфеева в матче между «Уралом» и ЦСКА.

«Да, судья верно разобрался. Это чистый пенальти», - сказал Хусаинов.

Матч первого тура Российской премьер-лиги между «Уралом» и ЦСКА состоялся на стадионе в Екатеринбурге. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. За принимающую сторону отметились Аюпов и Мишкич, в составе гостей один мяч забил Антон Заболотный.

Во втором туре «Урал» на домашнем стадионе примет «Пари НН», а ЦСКА на выезде померяется силами с грозненским «Ахматом».