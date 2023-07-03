Григорий Иванов: «Полноценный трансфер Помазуна с ЦСКА не обсуждался»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, как проходили переговоры между его клубом и столичным ЦСКА касательно новой аренды 26-летнего голкипера Ильи Помазуна.

«Переговоры прошли быстро, мы очень хотели сделки. Проблем никаких с ЦСКА не было, по ходу переговоров полноценный трансфер игрока не обсуждался», - цитирует Иванова «Матч ТВ».

Напомним, что Помазун проведёт грядущий сезон в очередной аренде в «Урале», она станет для него уже четвёртой подряд. Основным голкипером ЦСКА, которому он принадлежит, по-прежнему является легендарный Игорь Акинфеев.

«Урал» снова арендовал Помазуна у ЦСКА