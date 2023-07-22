Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федотов объяснил выход на замену 17-летнего Рядно в первом тайме

22 Июля 2023 • 16:51 Комментировать
Урал
2:1
ЦСКА Москва
окончен

В первом туре чемпионата России ЦСКА проиграл  «Уралу» со счётом 1:2. По ходу первого тайма травму получил защитник московской команды Виллиан Роша. В срочном порядке Владимир Федотов выпустил на замену 17-летнего Михаила Рядно, который ранее в Премьер-лиге за «армейцев» не играл.

После игры Федотов ответил на вопрос, почему он выпустил на поле именно Михаила Рядно, а не Матвея Лукина.

«Нам нужен был левый латераль, всё по позиции. У него есть возможность играть как и центрального защитника, и латераля. Поэтому выпустили Михаила. А справа у нас был Набабкин», - сказал Федотов, чьи слова приводятся на сайте ЦСКА.

Теперь ЦСКА будет готовиться к кубковому матчу против «Оренбурга», который пройдёт 26 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Михаил Рядно
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
1
4.20 3.75 1.87
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
0
2
7.20 5.00 1.42
Видео
35 мин
Локомотив Москва Локомотив Москва
Рубин Рубин
1
1
1.75 4.00 4.60
Видео
22.07.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
1.75 4.00 4.60
Видео
23.07.23 в 17:30
Спартак Москва Спартак Москва
Оренбург Оренбург
1.50 4.70 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Июля
18:04 · Россия. Премьер-лига
Чанов — о первом голе «Урала»: «Акинфеев мог бы что-то исправить»
18:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отыгрался в матче с «Рубином» после удара Тикнизяна
17:59 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» назвали задачи команды на РПЛ и Кубок
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Бакаев впервые отдал голевой пас за «Зенит» в чемпионате
17:49 · Россия. Премьер-лига
Два удара в створ - два гола: как «Зенит» одолел «Пари НН» - видео 1 видео
17:46 · Россия. Премьер-лига
​Семак назвал победу «Зенита» заслуженной
17:45 · Россия. Премьер-лига
Быстрый гол «Рубина» в ворота «Локомотива» - видео видео
17:40 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» быстро открыл счёт в матче с «Локомотивом»
17:36 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что ведут поиски нового форварда
17:36 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» с 2002 года не проигрывает в первом туре РПЛ
17:30 · Россия. Премьер-лига
​«Аякс» сделал предложение по Сперцяну – раскрыты условия
17:27 · Россия. Премьер-лига
Чалов рассказал о задачах ЦСКА на новый сезон
17:21 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» высказались о будущем Мампасси
17:17 · Россия. Премьер-лига
Голы Кассьерры в Нижнем Новгороде - видео видео
17:14 · Россия. Премьер-лига
​Кассьерра стал автором первого дубля в сезоне РПЛ 5
Все новости
Рекомендуем