​Федотов объяснил выход на замену 17-летнего Рядно в первом тайме

В первом туре чемпионата России ЦСКА проиграл «Уралу» со счётом 1:2. По ходу первого тайма травму получил защитник московской команды Виллиан Роша. В срочном порядке Владимир Федотов выпустил на замену 17-летнего Михаила Рядно, который ранее в Премьер-лиге за «армейцев» не играл.

После игры Федотов ответил на вопрос, почему он выпустил на поле именно Михаила Рядно, а не Матвея Лукина.

«Нам нужен был левый латераль, всё по позиции. У него есть возможность играть как и центрального защитника, и латераля. Поэтому выпустили Михаила. А справа у нас был Набабкин», - сказал Федотов, чьи слова приводятся на сайте ЦСКА.

Теперь ЦСКА будет готовиться к кубковому матчу против «Оренбурга», который пройдёт 26 июля.