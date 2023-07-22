Страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионатов России, сыграв в матче первого тура против «Урала». Теперь Акинфеев может похвастаться тем, что он участвовал в 21 чемпионате России.

Акинфеев обошёл Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова – эти футболисты в своё время выступили в 20 чемпионатах России, рассказывает на своих страницах «Спорт-Экспресс».

В день установления рекорда Акинфеев допустил ошибку, после которой «Урал» открыл счёт. ЦСКА проиграл в Екатеринбурге с результатом 1:2.

Следующий матч Премьер-лиги России ЦСКА проведёт 30 июля – против «Ахмата» на выезде.