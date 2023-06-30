Игрок обороны екатеринбургского «Урала» Алексей Герасимов продолжит карьеру в составе нижнекамского «Нефтехимика». Клубы заключили арендное соглашение на следующий сезон, официально рапортует пресс-служба уральской команды.

В прошлом сезоне россиянин сыграл в составе «Урала» 10 матчей, а минувшей зимой его арендовал другой клуб из Татарстана – «КАМАЗ». В весенней части сезона Первой лиги Герасимов успел провести 12 матчей.

Защитнику 30 лет, в системе «Урала» он находится с 2014 года, однако за этот период семь раз уходил в аренду в российские, казахстанские и белорусские клубы.