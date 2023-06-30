Президента «Урала» не хотели пускать на стадион, где играет его команда

Президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова не пускали не стадион в Алапаевске (Свердловская область), где его команда проводила выставочный матч.

На видео, которое заснял один из присутствовавших на стадионе, полицейский преградил дорогу Иванову. И только спустя минуту сотрудник «Урала» разъяснил стражу порядка, кем является пытающийся пройти на скамейку запасных человек.

Напомним, что «шмели» разнесли любительский клуб «Триумф» с неприличным счётом – 13:0.

В минувшем сезоне подопечные Виктора Ганчаренко финишировали на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ и остановились на стадии финала Пути регионов Кубка России.