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«Урал» просматривает экс-голкипера БАТЭ

30 Июня 2023 • 22:17 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 15:00

На просмотре в екатеринбургском «Урале» находится белорусский голкипер Денис Щербицкий.

Как сообщает «РБ Спорт», вратарь тренируется в составе «шмелей» уже порядка недели, однако стороны не спешат подписывать контракт.

Щербицкому 27 лет, с 2014 по 2022 годы он выступал за БАТЭ, с весны 2023 года – находится без клуба. В его активе порядка 80 матчей за белорусский клуб.

Напомним, что последние сезоны основным голкипером «Урала» является Илья Помазун из столичного ЦСКА. Однако будущее этого голкипера в уральском клубе туманно – стороны всё ещё не подписали новое арендное соглашение по 26-летнему игроку.

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Евро-Футбол.Ру,
БАТЭ Урал Денис Щербицкий
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УРАЛ ЦСКА МОСКВА
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