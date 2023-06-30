«Урал» просматривает экс-голкипера БАТЭ

На просмотре в екатеринбургском «Урале» находится белорусский голкипер Денис Щербицкий.

Как сообщает «РБ Спорт», вратарь тренируется в составе «шмелей» уже порядка недели, однако стороны не спешат подписывать контракт.

Щербицкому 27 лет, с 2014 по 2022 годы он выступал за БАТЭ, с весны 2023 года – находится без клуба. В его активе порядка 80 матчей за белорусский клуб.

Напомним, что последние сезоны основным голкипером «Урала» является Илья Помазун из столичного ЦСКА. Однако будущее этого голкипера в уральском клубе туманно – стороны всё ещё не подписали новое арендное соглашение по 26-летнему игроку.