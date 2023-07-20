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ЦСКА может усилиться форвардом сборной Чили слухи

20 Июля 2023 • 17:53 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
22.07 13:00

Нападающий мексиканского клуба «Леон» Виктор Давила может стать новым футболистом ЦСКА.

Как стало известно «Чемпионату», «армейцы» проявляют интерес к чилийскому нападающему. Ранее сообщалось, что два российских клуба следят за Давилой.

В текущем сезоне футболист принял участие в трех матчах за «Леон» и отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой договор Давилы с клубом рассчитан до конца 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5,5 миллионов евро.

22 июля ЦСКА встретится с «Уралом» в рамках первого тура РПЛ, начало матча — в 13:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Леон трансферы футбола - лето 2023 Виктор Давила
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УРАЛ ЦСКА МОСКВА
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