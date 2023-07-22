На субботу запланировано четыре матча в Премьер-лиге. Первыми на поле вышли футболисты «Урала» и ЦСКА. На 21-й минуте хозяева поля подали угловой с левого фланга. Александр Юшин закручивал мяч в ворота противника, голкипер Игорь Акинфеев ошибся на выходе, не дотянувшись до мяча, и Тимур Аюпов без помех с ленточки головой вколотил мяч в сетку ворот «армейцев».

Счёт стал 1:0 в пользу команды Виктора Ганчаренко. Видео голевого момента представлено ниже. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.