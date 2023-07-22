​В ЦСКА рассказали, почему Карраскаль пропускает матч

В субботу ЦСКА проведёт матч первого тура чемпионата России против «Урала». В заявку московской команды не попал Хорхе Карраскаль – колумбиец не полетел с «армейцами» в Екатеринбург. Клубный врач Эдуард Безуглов дал комментарий по поводу Карраскаля.

«Карраскаль продолжает тренировки по индивидуальной программе», - сказал Безуглов на видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА в «Телеграме».

Следить за матчем между «Уралом» и ЦСКА можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток футболисты и зрители в Екатеринбурге услышат с 13:00 по московскому времени.