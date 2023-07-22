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Грушевский: «Вынужден констатировать заслуженную победу «Урала» над ЦСКА»

22 Июля 2023 • 15:47 Комментировать
Урал
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Шоумен и поклонник ЦСКА Михаил Грушевский высказался о поражении «армейцев» от «Урала» (1:2) в матче первого тура РПЛ.

«Вынужден констатировать заслуженную победу «Урала». Они были лучше, несмотря на кажущееся преимущество ЦСКА в первом тайме», — цитирует Грушевского «Матч ТВ».

Эксперт считает, что боссам ЦСКА нужно срочно подписать новых футболистов, пока все выглядит грустно. По мнению Грушевского, старт чемпионата будет очень тяжелым для команды.

Во втором туре Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова встретятся с «Ахматом». Матч состоится 30 июля и начнется в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Михаил Грушевский
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