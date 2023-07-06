Агент Итало подтвердил переход футболиста в «Урал»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Санта-Клары» Итало, высказался о возможном переходе своего клиента в «Урал».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 21-летний футболист пройдёт медосмотр для российского клуба.

«Всё верно, Итало действительно близок к переходу в «Урал», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Итало провёл за «Санта-Клару» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает молодого защитника в 300 тысяч евро.

Напомним, свой первый матч в новом сезоне «Урал» проведёт 22 июля против ЦСКА. Начало — в 15:00 по московскому времени.