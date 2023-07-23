Масалитин: Меня беспокоит игра ЦСКА в атаке

Футбольный эксперт Валерий Масалитин высказался о поражении ЦСКА от «Урала» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась победой «шмелей» со счетом 2:1.

«Команда находится под нагрузкой, нет свежести. Отсюда и травмы. Больше меня беспокоит игра впереди. Чалов пока форму не набрал, Заболотный не достиг нужных кондиций, хотя отличился», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Эксперт считает, что в упрощении игры ничего хорошего нет, ведь ЦСКА в матче с «Уралом» играл забросами на Заболотного и Гайча, но это ни к чему не привело.

В следующем туре соперником ЦСКА станет «Ахмат» (30 июля в 20:00 по мск).