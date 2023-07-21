Нигматуллин: «Чемпионат становится менее интересным, когда всё предрешено заранее»

Бывший голкипер столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался об интриге в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Понятно, что у «Зенита» другие возможности — более мощные в финансовом плане, состав, который может выдерживать сезон. Хочется верить, что другие команды смогут вклиниться в борьбу. Чемпионат становится менее интересным, когда всё предрешено заранее», — заявил участник ЧМ-2002 в интервью «Чемпионату». По его мнению, борьбу петербургскому клубу может навязать столичный ЦСКА, отлично проявивший себя в поединке за Суперкубок.

Напомним, что «Зенит» начал сезон с победы над «армейцами» в серии пенальти. Подопечные Сергея Семака выиграли последние пять розыгрышей Премьер-лиги.